Сумская область: оккупанты выпустили по приграничью 226 снарядов и мин, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение 6 декабря выпустили по приграничью 226 снарядов и мин. Под вражескими обстрелами были семь общин. Раненый 69-летний местный житель, передает УНН.
Детали
Эсманьскую общину российские военные обстреляли четыре раза. 20 мин, 60 снарядов из “Градов” и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в пограничных селах.
Осколочное ранение получил 69-летний местный житель. У него рваная рана щеки, мужчине оказали помощь на месте. Также известно о не менее трех поврежденных жилых домах. В одном из них произошел пожар.
В Миропольской общине было два минометных обстрела из 120 мм калибра (всего 37 “прилетов”).
По Шалыгинской общине россияне ударили из ствольной артиллерии. Было 30 “прилетов”.
По Хотинской общине враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряды) и минометов (13 мин). В результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице начался пожар.
Юнаковская община: было 12 “прилетов” из минометов с территории россии и еще 13 — из САУ.
Белопольскую общину враг обстрелял из минометов (15 “прилетов”).
Краснопольская община: россияне обстреляли приграничье из САУ 120 мм калибра. Разорвались 20 снарядов.
Напомним
Российские военные обстреляли мужской монастырь “Глинская пустынь”, который расположен в селе Сосновка Шосткинского района Сумской области. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания.