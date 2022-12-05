Окупанти обстріляли чоловічий монастир на Сумщині

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За його словами, на прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.



Цитата

«Прильоти» були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли», - написав він в Telegram.

Доповнення

Російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач.