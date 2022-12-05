Оккупанты обстреляли мужской монастырь в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские военные сегодня обстреляли мужской монастырь «Глинская пустынь», расположенный в селе Сосновка Шосткинского района Сумской области. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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По его словам, на приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня.
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«Прилеты» были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания. Там от осколков погибли две коровы, еще трое ранены. Люди уцелели», - написал он в Telegram.
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Российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере три громады Сумской области. В результате вражеской атаки была повреждена линия электропередач.