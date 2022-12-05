Оккупанты обстреляли мужской монастырь в Сумской области

Детали



По его словам, на приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня.



Цитата

«Прилеты» были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания. Там от осколков погибли две коровы, еще трое ранены. Люди уцелели», - написал он в Telegram.

Дополнение

Российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере три громады Сумской области. В результате вражеской атаки была повреждена линия электропередач.