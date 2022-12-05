Армія рф обстріляла три громади на Сумщині: пошкоджено ЛЕП

Деталі

"Зранку російські війська обстріляли Білопільську громаду. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру. Було 23 "прильоти". Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач", – написав Живицький.

Також із мінометів військові рф обстріляли Великописарівську громаду – зафіксовано 2 "прильоти".

Окрім того, 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо

4 грудня російські окупанти 64 рази обстріляли Сумську область.