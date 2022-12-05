Армія рф обстріляла три громади на Сумщині: пошкоджено ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Зранку російські війська обстріляли Білопільську громаду. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру. Було 23 "прильоти". Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач", – написав Живицький.
Також із мінометів військові рф обстріляли Великописарівську громаду – зафіксовано 2 "прильоти".
Окрім того, 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються.
Нагадаємо
4 грудня російські окупанти 64 рази обстріляли Сумську область.