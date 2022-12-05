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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24645 перегляди

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Армія рф обстріляла три громади на Сумщині: пошкоджено ЛЕП

Армія рф обстріляла три громади на Сумщині: пошкоджено ЛЕП

Київ • УНН

 • 606928 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Деталі

"Зранку російські війська обстріляли Білопільську громаду. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру. Було 23 "прильоти". Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач", – написав Живицький.

Також із мінометів військові рф обстріляли Великописарівську громаду – зафіксовано 2 "прильоти".

Окрім того, 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо

4 грудня російські окупанти 64 рази обстріляли Сумську область.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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