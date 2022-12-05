Армия рф обстреляла три громады в Сумской области: повреждена ЛЭП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня утром российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере три громады Сумской области. В результате вражеской атаки была повреждена линия электропередач. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
"Утром российские войска обстреляли Белопольскую громаду. По приграничному селу ударили из минометов 120 мм калибра. Было 23 "прилета". В результате обстрела повреждена линия электропередач", – написал Живицкий.
Также из минометов военные рф обстреляли Великописаревскую громаду – зафиксировано 2 "прилета".
Кроме того, 30 снарядов из ствольной артиллерии враг направил на Новослободскую громаду. Последствия обстрелов уточняются.
Напмоним
4 декабря российские оккупанты 64 раза обстреляли Сумскую область.