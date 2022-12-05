Армия рф обстреляла три громады в Сумской области: повреждена ЛЭП

Детали



"Утром российские войска обстреляли Белопольскую громаду. По приграничному селу ударили из минометов 120 мм калибра. Было 23 "прилета". В результате обстрела повреждена линия электропередач", – написал Живицкий.

Также из минометов военные рф обстреляли Великописаревскую громаду – зафиксировано 2 "прилета".

Кроме того, 30 снарядов из ствольной артиллерии враг направил на Новослободскую громаду. Последствия обстрелов уточняются.

Напмоним

4 декабря российские оккупанты 64 раза обстреляли Сумскую область.