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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28873 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти 64 рази обстріляли Сумську область: під вогнем опинилися 4 громади

Окупанти 64 рази обстріляли Сумську область: під вогнем опинилися 4 громади

Київ • УНН

 • 870733 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Під ворожим вогнем потрапили чотири громади, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 64 удари на території області. Під ворожим вогнем були 4 громади. А саме:

▪️ Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих.

▪️ У Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 “прильотів”). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

▪️ Великописарівську громаду армійці рф обстріляли двічі за день. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.

▪️ Шалигинська громада: у напрямку наших населених пунктів ворог здійснив постріли з автомату. Без наслідків.

Додамо

Російські окупаційні війська сьогодні обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.

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