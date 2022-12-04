Окупанти 64 рази обстріляли Сумську область: під вогнем опинилися 4 громади
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Під ворожим вогнем потрапили чотири громади, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 64 удари на території області. Під ворожим вогнем були 4 громади. А саме:
▪️ Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих.
▪️ У Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 “прильотів”). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.
▪️ Великописарівську громаду армійці рф обстріляли двічі за день. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.
▪️ Шалигинська громада: у напрямку наших населених пунктів ворог здійснив постріли з автомату. Без наслідків.
Додамо
Російські окупаційні війська сьогодні обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.