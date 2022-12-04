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Оккупанты 64 раза обстреляли Сумскую область: под огнем оказались 4 общины

Оккупанты 64 раза обстреляли Сумскую область: под огнем оказались 4 общины

Киев • УНН

 • 870730 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Под вражеским огнем попали четыре общины, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 64 удара на территории области. Под вражеским огнем были 4 общины. А именно:

▪️ Юноковскую общину русские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались на окрестностях пограничной деревни. Без пострадавших.

▪️ В Новослободской общине работала враждебная артиллерия (5 “прилетов”). Известно о 7 поврежденных частных домах местных жителей. Также повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.

▪️ Великописаревское общество армейцы рф обстреляли дважды за день. 24 вражеские мины 120 мм калибра разорвались на пограничные Сумщины. Без жертв и разрушений.

▪️ Шалыгинская община: в направлении наших населенных пунктов враг произвел выстрелы из автомата. Без последствий.

Добавим

Российские оккупационные войска сегодня обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников ранены.

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