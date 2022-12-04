Оккупанты 64 раза обстреляли Сумскую область: под огнем оказались 4 общины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Под вражеским огнем попали четыре общины, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 64 удара на территории области. Под вражеским огнем были 4 общины. А именно:
▪️ Юноковскую общину русские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались на окрестностях пограничной деревни. Без пострадавших.
▪️ В Новослободской общине работала враждебная артиллерия (5 “прилетов”). Известно о 7 поврежденных частных домах местных жителей. Также повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.
▪️ Великописаревское общество армейцы рф обстреляли дважды за день. 24 вражеские мины 120 мм калибра разорвались на пограничные Сумщины. Без жертв и разрушений.
▪️ Шалыгинская община: в направлении наших населенных пунктов враг произвел выстрелы из автомата. Без последствий.
Добавим
Российские оккупационные войска сегодня обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников ранены.