Оккупанты обстреляли ферму и амбулаторию в Сумской области: погибли животные

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"На фото и видео последствия вчерашнего обстрела Хотинской громады. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Полностью разрушили сельскую амбулаторию. От удара возник масштабный пожар, помещение полностью выгорело", - написал он.



Детали



Также он отметил, что на местной ферме "прилеты" были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений, столько же получили ранения.

Дополнение

Российские оккупанты 7 декабря ночью обстреляли по меньшей мере две громады в Сумской области из самоходной артиллерийской установки (САУ).