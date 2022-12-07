Оккупанты обстреляли ферму и амбулаторию в Сумской области: погибли животные
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские военнослужащие нанесли накануне несколько ударов по Сумской области. Вражеские снаряды попали в местную ферму и амбулаторию. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Цитата
"На фото и видео последствия вчерашнего обстрела Хотинской громады. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Полностью разрушили сельскую амбулаторию. От удара возник масштабный пожар, помещение полностью выгорело", - написал он.
Детали
Также он отметил, что на местной ферме "прилеты" были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений, столько же получили ранения.
Дополнение
Российские оккупанты 7 декабря ночью обстреляли по меньшей мере две громады в Сумской области из самоходной артиллерийской установки (САУ).