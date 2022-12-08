Оккупанты утром открыли минометный огонь по Сумской области: детали

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"Утром, около 8 часов, россияне открыли минометный огонь по одному из сел Миропольской громады. На приграничье разорвались 15 мин", - написал он в Telegram.

Детали

Также Живицкий добавил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.

Дополнение

Российские военнослужащие 7 декабря нанесли накануне несколько ударов по Сумской области. Вражеские снаряды поразили местную ферму и амбулаторию.