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Окупанти за тиждень зруйнували більше 10 приватних домогосподарств на Сумщині: голова ОВА про ситуацію в області

Окупанти за тиждень зруйнували більше 10 приватних домогосподарств на Сумщині: голова ОВА про ситуацію в області

Київ • УНН

 • 721024 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. За останній тиждень російські окупанти зруйнували більше 10 приватних домогосподарств на території Сумської області. Про це на брифінгу повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За останній тиждень було зруйновано більше 10 приватних домогосподарств – житлові будинки, оселі, паркани, сараї, гаражі, автотранспорт. І на жаль, в центрі Білопілля загинув 15-річний хлопчик. Він був старшим сином з багатодітної родини, який їхав по молоко для молодших. І прямо на вулиці, неподалік від будинку, біля нього розірвався ворожий снаряд, і хлопець від осколку загинув на місці”, – розповів Живицький.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що регіон щоденно обстрілюється окупантами з території російської федерації. Кількість “прильотів” та їхня щільність відрізняється. Зокрема, за минулу добу зафіксовано близько 30 “прильотів” з мінометів, за позавчора – понад 200 “прильотів”. Ворог використовує реактивні системи залпового вогню, міномети, великі калібри ствольної артилерії, самохідні артилерійські установки. Живицький наголошує, що для бомбардувань рашисти використовують практично весь арсенал артилерії.

Щодо ситуації з опаленням та водопостачанням, Живицький зазначив, що у 100% пунктах області, де є централізоване опалення – воно запущене. Також працює централізоване водопостачання. Комунальники та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

“З електрикою ситуація складна через постійні відключення. Ті ліміти, які нам доводяться – десь від 30 до 50% задовольняють мінімальну потребу. Ми навіть не порівнюємо з відповідними періоду минулого року. Ми зараз максимально перевели роботу підприємств в нічну зміну там, де це можливо. Намагаємося економити електроенергію, але лімітів замало. Є багато зруйнованих об’єктів енергетичної інфраструктури – практично зруйновані дві великі електричні підстанції в області. Були ракетні атаки та “прильоти” на великі підстанції Укренерго. Наш регіон до 2014 року отримував електроенергію від Курської атомної електростанції. Зараз ми повністю від’єднані від російської електромережі, та знаходимося на краю системи енергопостачання України, і на жаль, половина області постійно знаходяться без електроенергії”, – констатував голова ОВА.

Доповнення

У четвер, 8 грудня, росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, внаслідок ворожої атаки на прикордонній території розірвалося 15 мін.

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