Оккупанты за сутки нанесли 23 удара по Донецкой области, есть жертвы - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 23 удара по Донецкой области. Как сообщает полиция Донецкой области, есть убитые и раненые, передает УНН.
Детали
Под огнем оккупантов, по сообщению, накануне оказались 13 населенных пунктов Донецкой области. Так, враг обстрелял города Славянск, Торецк, Бахмут, Курахово, Красногоровка, Авдеевка, пгт Малотарановка, села Первомайское, Орловка, Семеновка, Карловка, Антоновка, Северное.
Оккупационные войска били из артиллерии, ЗРК «С-300», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».
Разрушены и повреждены 44 гражданских объекта: 29 жилых домов, из них три многоквартирных, школа, рынок, заводы, учебное заведение, магазины.
Полицейские задокументировали военные преступления россии (ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны). На местах ударов работает полиция.
Дополнение
Как писал УНН, российских оккупантов сдерживают на границе Луганской и Донецкой областей, они несут значительные потери.