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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти за добу завдали 23 удари по Донеччині, є жертви - поліція

Окупанти за добу завдали 23 удари по Донеччині, є жертви - поліція

Київ • УНН

 • 185705 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали 23 удари по Донецькій області. Як повідомляє поліція Донецької області, є вбиті та поранені, передає УНН.

Деталі

Під вогнем окупантів, за повідомленням, напередодні опинилися 13 населених пунктів Донеччини. Так, ворог обстріляв міста Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка, смт Малотаранівка, села Первомайське, Орлівка, Семенівка, Карлівка, Антонівка, Північне. 

Окупаційні війська били з артилерії, ЗРК «С-300», реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч».

Зруйновано та пошкоджено 44 цивільних об’єкти – 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні, школа, ринок, заводи, навчальний заклад, магазини.

Поліцейські задокументували воєнні злочини росії (ст. 438 ККУ - порушення законів і звичаїв війни). На місцях ударів працює поліція.

Доповнення

Як писав УНН, російських окупантів стримують на межі Луганщини та Донеччини, вони несуть значні втрати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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