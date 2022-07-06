Окупанти за добу завдали 23 удари по Донеччині, є жертви - поліція

Деталі

Під вогнем окупантів, за повідомленням, напередодні опинилися 13 населених пунктів Донеччини. Так, ворог обстріляв міста Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка, смт Малотаранівка, села Первомайське, Орлівка, Семенівка, Карлівка, Антонівка, Північне.

Окупаційні війська били з артилерії, ЗРК «С-300», реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч».

Зруйновано та пошкоджено 44 цивільних об’єкти – 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні, школа, ринок, заводи, навчальний заклад, магазини.

Поліцейські задокументували воєнні злочини росії (ст. 438 ККУ - порушення законів і звичаїв війни). На місцях ударів працює поліція.

Доповнення

Як писав УНН, російських окупантів стримують на межі Луганщини та Донеччини, вони несуть значні втрати.