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Загарбників стримують на межі Луганщини та Донеччини, їх втрати значні - Гайдай

Загарбників стримують на межі Луганщини та Донеччини, їх втрати значні - Гайдай

Київ • УНН

 • 106442 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російських окупантів стримують на межі Луганщини та Донеччини, вони несуть значні втрати, у чому зізнаються самі, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Ми стримуємо ворога на межі Луганщини та Донеччини... Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку", - повідомив Гайдай у Telegram.

Деталі

Тільки за час штурму Лисичанська, як вказує Гайдай, у ворога тисячі загиблих і поранених. "Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", - наголосив посадовець.

"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти", - зазначив голова ОВА.

"Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", - додав він.

Доповнення

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Гайдай повідомив, що у Лисичанську російські окупанти при наступі переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.

Українські Національні Новини

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