Загарбників стримують на межі Луганщини та Донеччини, їх втрати значні - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Російських окупантів стримують на межі Луганщини та Донеччини, вони несуть значні втрати, у чому зізнаються самі, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Ми стримуємо ворога на межі Луганщини та Донеччини... Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку", - повідомив Гайдай у Telegram.
Деталі
Тільки за час штурму Лисичанська, як вказує Гайдай, у ворога тисячі загиблих і поранених. "Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", - наголосив посадовець.
"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти", - зазначив голова ОВА.
"Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", - додав він.
Доповнення
Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Гайдай повідомив, що у Лисичанську російські окупанти при наступі переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.