Захватчиков сдерживают на границе Луганской и Донецкой областей, их потери значительны - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российских оккупантов сдерживают на границе Луганской и Донецкой областей, они несут значительные потери, в чем признаются сами, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Цитата
"Мы сдерживаем врага на границе Луганской и Донецкой областей... Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке", - сообщил Гайдай в Telegram.
Детали
Только за время штурма Лисичанска, как указывает Гайдай, у врага тысячи погибших и раненых. "Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано", - подчеркнул чиновник.
"Вчера россияне хотели продвинуться к Донецкой области, перерезать автодорогу Бахмут – Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти", - отметил глава ОВА.
"Постепенно дается в знаки оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов – благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке", - добавил он.
Дополнение
После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. Гайдай сообщил, что в Лисичанске российские оккупанты при наступлении преобладали в десять раз, на данный момент они закрепились в городе.