За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 86 раз: трое погибших и 13 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские войска 86 раз обстреляли территорию Херсонской области – погибли трое гражданских, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Цитата
"российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, еще 13 жителей региона получили ранения разной степени тяжести. В частности, от рук российских оккупантов погиб 8-летний мальчик", – написал Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Известно, что захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения издательства газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОВА, частные и многоквартирные дома.
Напомним
15 декабря оккупанты ударили по поселку Антоновка Херсонской области, где ремонтная бригада чинила газопровод.