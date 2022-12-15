За добу окупанти обстріляли Херсонщину 86 разів: троє загиблих і 13 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Минулої доби російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області – загинуло троє цивільних, ще 13 дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
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"російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА. Минулої доби через російські обстріли 3 людей загинуло, ще 13 жителів регіону отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, від рук російських окупантів загинув 8-річний хлопчик", – написав Янушевич.
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За даними голови ОВА, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися і житлові квартали Херсона.
Відомо, що загарбники влучили у суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.
Нагадаємо
15 грудня окупанти вдарили по селищу Антонівка Херсонської області, де ремонтна бригада лагодила газопровід.