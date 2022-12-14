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Ворожі снаряди влучили в житлові будинки у Херсоні і вбили 8-річну дитину - голова ОВА

Ворожі снаряди влучили в житлові будинки у Херсоні і вбили 8-річну дитину - голова ОВА

Київ • УНН

 • 579313 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки і вбили 8-річну дитину. Про це повдіомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Деталі

За слвоами Янушевича, через російські обстріли загинула дитина. Лікарі протягом години намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, отриманні поранення виявилися несумісні з життям. Рашисти вбили 8-річну дитину.

Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці, додав голова ОВА.

"Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - резюмував голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсон зранку знову потрапив під ворожий вогонь: в ОП показали наслідки

Доповнення

Російські окупанти за 13 грудня 42 рази обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранений.

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