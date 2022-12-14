Ворожі снаряди влучили в житлові будинки у Херсоні і вбили 8-річну дитину - голова ОВА

Деталі

За слвоами Янушевича, через російські обстріли загинула дитина. Лікарі протягом години намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, отриманні поранення виявилися несумісні з життям. Рашисти вбили 8-річну дитину.

Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці, додав голова ОВА.

"Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - резюмував голова ОВА.

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Доповнення

Російські окупанти за 13 грудня 42 рази обстріляли Херсонську область, є загиблий та поранений.