Вражеские снаряды попали в жилые дома в Херсоне и убили 8-летнего ребенка - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Вражеские снаряды попали в жилые дома и убили 8-летнего ребенка. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
По словам Янушевича, из-за российских обстрелов погиб ребенок. Врачи в течение часа пытались реанимировать мальчика. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Рашисты убили 8-летнего ребенка.
Еще одну женщину русский обстрел застал по дороге домой. От полученных ранений она погибла на месте, добавил глава ОВА.
"Два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - резюмировал председатель ОВА.
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Дополнение
Российские оккупанты за 13 декабря 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненый.