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На Херсонщині окупанти завдали удар під час ремонту газопроводу

На Херсонщині окупанти завдали удар під час ремонту газопроводу

Київ • УНН

 • 533390 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У селищі Антонівка Херсонської області окупанти завдали удар під час ремонту газопроводу. Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

“Ремонтна бригада лагодила газопостачання. Окупанти завдали удару. Пряме влучання у машину. На щастя, ніхто не постраждав. Ось в таких умовах працюють наші ремонтні служби”, — йдеться у повідомленні.

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