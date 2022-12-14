На Херсонщині окупанти завдали удар під час ремонту газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У селищі Антонівка Херсонської області окупанти завдали удар під час ремонту газопроводу. Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Ремонтна бригада лагодила газопостачання. Окупанти завдали удару. Пряме влучання у машину. На щастя, ніхто не постраждав. Ось в таких умовах працюють наші ремонтні служби”, — йдеться у повідомленні.
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