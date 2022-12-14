В Херсонской области оккупанты нанесли удар во время ремонта газопровода

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“Ремонтная бригада чинила газоснабжение. Оккупанты нанесли удар. Прямое попадание в машину. На счастье, никто не пострадал. Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы”, — говорится в сообщении.

Ранее

Российская армия с утра атаковала территорию Украины, включая столицу – Киев, дронами-камикадзе типа "Shahed".

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