В Херсонской области оккупанты нанесли удар во время ремонта газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В поселке Антоновка Херсонской области оккупанты нанесли удар при ремонте газопровода. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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“Ремонтная бригада чинила газоснабжение. Оккупанты нанесли удар. Прямое попадание в машину. На счастье, никто не пострадал. Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы”, — говорится в сообщении.
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