Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов в Запорожской области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российские оккупанты за прошлые сутки обстреляли районы 16 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения инфраструктуры, сообщили в Запорожской ОВА во вторник, 20 декабря, в Телеграм, пишет УНН.
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«По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоадреевка, Ольговское, Малые Щербаки, Красное, Степное, Плавни, Орехов, Дорожнянка, Чаривное, Малая Токмачка, Зализничное, Новоданиловка, Нивониколаевка, Белогорье, Тимировка, Каменское», - говорится в сообщении.
Детали
В регионе поступило еще 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими россии.
На Запорожском направлении в целом, как указано, ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей.
За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения из временно оккупированной территории не проводилась.
«За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск», - добавили в ОВА.
Дополнение
оккупанты усложнили выезд через Васильевку настолько, что теперь этот путь недоступен, вчера смог выехать только один человек.