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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Київ • УНН

 • 349119 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли райони 16 населених пунктів Запорізької області, є руйнування інфраструктури, повідомили у Запорізькій ОВА у вівторок, 20 грудня, у Телеграм, пише УНН.

Цитата

«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоадріївка, Ольгівське, Малі Щербаки, Червоне, Степове, Плавні, Оріхів, Дорожнянка, Чарівне, Мала Токмачка, Залізничне, Новоданилівка, Новомиколаївка, Білогір’я, Тимирівка, Кам’янське», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У регіоні надійшло ще 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

На Запорізькому напрямку загалом, як вказано, ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.

«За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ», - додали в ОВА. 

Доповнення

окупанти ускладнили виїзд через Василівку настільки, що тепер цей шлях недоступний, вчора змогла виїхати лише одна особа. 

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