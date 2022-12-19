Росіяни заблокували виїзд з окупованих територій через Василівку – Запорізька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Наразі окупанти ускладнили виїзд через Василівку настільки, що тепер цей шлях недоступний, вчора змогла виїхати лише одна особа. Про це на брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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«Василівка – це єдиний пункт пропуску, іншої дороги в нашій країні немає. Через цей коридор виїхало 300 тисяч людей, тобто він працював на повну потужність. Наразі такої можливості немає. На жаль, те, що працювало раніше, зараз не працює. За вчора одна людина змогла проїхати, але обмежили так, що попередні дні жодна людина не проїхала по цій дорозі. Ускладнили процедури виїзду наших людей до такого стану, що просто не виїхати», – повідомив Старух.
Нагадаємо
У Запорізькій області основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру.