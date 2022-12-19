Россияне заблокировали выезд с оккупированных территорий через Васильевку – Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сейчас оккупанты усложнили выезд через Васильевку настолько, что теперь этот путь недоступен, вчера смог выехать только один человек. Об этом на брифинге сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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«Васильевка – это единственный пункт пропуска, другой дороги в нашей стране нет. Через этот коридор выехало 300 тысяч человек, то есть он работал в полную мощность. Пока такой возможности нет. К сожалению, то, что работало раньше, сейчас не работает. За вчера один человек смог проехать, но ограничили так, что в предыдущие дни ни один человек не проехал по этой дороге. Усложнили процедуры выезда наших людей до такого состояния, что просто не уехать», – сообщил Старух.
Напомним
В Запорожской области основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру.