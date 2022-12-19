Россияне заблокировали выезд с оккупированных территорий через Васильевку – Запорожская ОВА

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«Васильевка – это единственный пункт пропуска, другой дороги в нашей стране нет. Через этот коридор выехало 300 тысяч человек, то есть он работал в полную мощность. Пока такой возможности нет. К сожалению, то, что работало раньше, сейчас не работает. За вчера один человек смог проехать, но ограничили так, что в предыдущие дни ни один человек не проехал по этой дороге. Усложнили процедуры выезда наших людей до такого состояния, что просто не уехать», – сообщил Старух.

Напомним

В Запорожской области основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру.