На Запоріжжі окупанти за добу били по 15 населених пунктах, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Запорізькій області основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. Про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА у Телеграм, передає УНН.
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Окупанти, як зазначається, обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малі Щербаки, Плавні, Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Ольгівське, Малинівка, Степове, Кам'янське.
До ГУНП у Запорізькій області за минулу добу надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф, повідомили в ОВА.
Противник, як зазначається, продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.
Нагадаємо
Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.