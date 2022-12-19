На Запорожье оккупанты за сутки били по 15 населенным пунктам, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Запорожской области основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА в Телеграм, передает УНН.
Детали
Оккупанты, как отмечается, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Красное, Новоандреевка, Новоданиловка, Белогорье, Малые Щербаки, Плавни, Новониколаевка, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Ольговское, Малиновка, Степное, Каменское.
В ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф, сообщили в ОВА.
Противник, как отмечается, продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. В частности, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения.
Напомним
Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с рф и линии столкновения.