На Запорожье оккупанты за сутки били по 15 населенным пунктам, есть разрушения

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Запорожской области основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА в Телеграм, передает УНН.

Детали

Оккупанты, как отмечается, обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Красное, Новоандреевка, Новоданиловка, Белогорье, Малые Щербаки, Плавни, Новониколаевка, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Ольговское, Малиновка, Степное, Каменское.

В ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф, сообщили в ОВА.

Противник, как отмечается, продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. В частности, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения.

Напомним

Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с рф и линии столкновения.

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