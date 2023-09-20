Оккупанты за сутки 118 раз обстреляли Херсонщину: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Два человека погибли, четверо получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонщины за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 118 раз. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов, выпустив 589 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах; территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.
Напомним
В Херсоне ночью были слышны взрывы.