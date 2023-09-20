Окупанти за добу 118 разів обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Двоє людей загинули, четверо отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 118 разів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 118 обстрілів, випустивши 589 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, АГС, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах; територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.
Нагадаємо
У Херсоні вночі було чутно вибухи.