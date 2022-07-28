Оккупанты попали в частный сектор Николаева, есть поврежденные дома – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты вечером ударили по частному сектору Николаева. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что есть поврежденные дома, на места выехали спасатели, передает УНН.
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“Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели”, – написал мэр в своем телеграмме.
Детали
Сенкевич подчеркнул, что пока еще продолжается воздушная тревога, и призвал жителей оставаться в укрытиях. Информация о последствиях обстрела будет сообщена впоследствии.
Дополнение
Ранее Сенкевич сообщил о нескольких взрывах в Николаеве. В городе раздается воздушная тревога.