У Миколаєві пролунало кілька вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Кілька вибухів пролунало у Миколаєві. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, передає УНН.
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"У місті пролунало кілька вибухів!" - повідомив міський голова Миколаєва.
Сєнкевич також додав, що у місті лунає повітряна тривога.
Нагадаємо
У Миколаєві внаслідок ранкового ракетного удару росіян майже вщент зруйновано школу, постраждали житлові будинки, яхт-клуб та інше. Охоронець школи отримав поранення.