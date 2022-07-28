У Миколаєві пролунало кілька вибухів

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"У місті пролунало кілька вибухів!" - повідомив міський голова Миколаєва.

Сєнкевич також додав, що у місті лунає повітряна тривога.

Нагадаємо

У Миколаєві внаслідок ранкового ракетного удару росіян майже вщент зруйновано школу, постраждали житлові будинки, яхт-клуб та інше. Охоронець школи отримав поранення.