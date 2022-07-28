В Николаеве раздалось несколько взрывов

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"В городе раздалось несколько взрывов!" – сообщил городской голова Николаева.

Сенкевич также добавил, что в городе раздается воздушная тревога.

Напомним

В Николаеве в результате утреннего ракетного удара россиян почти до основания разрушена школа, пострадали жилые дома, яхт-клуб и прочее. Охранник школы получил ранения.