Окупанти влучили у приватний сектор Миколаєва, є пошкоджені будинки – мер

Цитата

“Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники”, – написав мер у своєму Телеграм.

Деталі

Сєнкевич наголосив, що наразі ще триває повітряна тривога, та закликав жителів залишатись в укриттях. Інформацію про наслідки обстрілу буде повідомлено згодом.

Доповнення

Раніше Сєнкевич повідомив про кілька вибухів у Миколаєві. У місті лунає повітряна тривога.