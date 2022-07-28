Окупанти влучили у приватний сектор Миколаєва, є пошкоджені будинки – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти ввечері вдарили по приватному сектору Миколаєва. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що є пошкоджені будинки, на місця виїхали рятувальники, передає УНН.
Цитата
“Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники”, – написав мер у своєму Телеграм.
Деталі
Сєнкевич наголосив, що наразі ще триває повітряна тривога, та закликав жителів залишатись в укриттях. Інформацію про наслідки обстрілу буде повідомлено згодом.
Доповнення
Раніше Сєнкевич повідомив про кілька вибухів у Миколаєві. У місті лунає повітряна тривога.