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Оккупанты истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации, — ISW

Оккупанты истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации, — ISW

Киев • УНН

 • 284400 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российские войска значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации, и, вероятно, будет трудно поддерживать текущий темп скоординированной кампании против украинской критической инфраструктуры.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет американского института изучения войны (ISW).

Детали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 3 ноября заявил, что украинские войска уничтожили 278 самолетов по сравнению с потерей Советским Союзом 119 самолетов за 10 лет войны в Афганистане. Министерство обороны Соединенного Королевства (МО) сообщило 7 ноября, что российские силы вряд ли компенсируют эти авиационные потери в ближайшие несколько месяцев, поскольку они, по всей вероятности, значительно превышают российские возможности по производству новых планеров.

В комментарии Economist представитель ГУР Украины Вадим Скитбицкий заявил, что российские силы использовали более восьмидесяти процентов своих современных ракет в скоординированной кампании по удару по украинской инфраструктуре и что у российских войск осталось всего 120 ракет «Искандер».

Ранее ISW оценивало, что Россия исчерпала свой арсенал систем высокоточного оружия в своей кампании против украинской критической инфраструктуры. 7 ноября украинские источники сообщили, что украинские должностные лица и инженеры могут возобновить подачу электроэнергии до нормального уровня через несколько недель, если скорость российских ударов по критической инфраструктуре резко замедлится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ограничение потребления 8 ноября: в каких областях не будет света.

Скитбицкий также сообщил, что российские официальные лица достигли договоренности с Ираном о закупке систем баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

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