Детали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 3 ноября заявил, что украинские войска уничтожили 278 самолетов по сравнению с потерей Советским Союзом 119 самолетов за 10 лет войны в Афганистане. Министерство обороны Соединенного Королевства (МО) сообщило 7 ноября, что российские силы вряд ли компенсируют эти авиационные потери в ближайшие несколько месяцев, поскольку они, по всей вероятности, значительно превышают российские возможности по производству новых планеров.

В комментарии Economist представитель ГУР Украины Вадим Скитбицкий заявил, что российские силы использовали более восьмидесяти процентов своих современных ракет в скоординированной кампании по удару по украинской инфраструктуре и что у российских войск осталось всего 120 ракет «Искандер».

Ранее ISW оценивало, что Россия исчерпала свой арсенал систем высокоточного оружия в своей кампании против украинской критической инфраструктуры. 7 ноября украинские источники сообщили, что украинские должностные лица и инженеры могут возобновить подачу электроэнергии до нормального уровня через несколько недель, если скорость российских ударов по критической инфраструктуре резко замедлится.

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Скитбицкий также сообщил, что российские официальные лица достигли договоренности с Ираном о закупке систем баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.