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Окупанти виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації, — ISW

Окупанти виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації, — ISW

Київ • УНН

 • 284402 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації, і, ймовірно, буде важко підтримувати поточний темп скоординованої кампанії проти української критичної інфраструктури.

Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт американського інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 3 листопада заявив, що українські війська знищили 278 літаків у порівнянні з втратою Радянським Союзом 119 літаків за 10 років війни в Афганістані. Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО) повідомило 7 листопада, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони, ймовірно, значно перевищують російські можливості з виробництва нових планерів.

У коментарі Economist представник ГУР України Вадим Скітбицький заявив, що російські сили використали понад вісімдесят відсотків своїх сучасних ракет у скоординованій кампанії для удару по українській інфраструктурі та що у російських військ залишилося лише 120 ракет «Іскандер».

Раніше ISW оцінювало, що росія вичерпала свій арсенал систем високоточної зброї у своїй кампанії проти української критичної інфраструктури. 7 листопада українські джерела повідомили, що українські посадовці та інженери можуть відновити подачу електроенергії до нормального рівня за кілька тижнів, якщо швидкість російських ударів по критичній інфраструктурі різко сповільниться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ​Обмеження споживання 8 листопада: у яких областях не буде світла.

Скітбіцький також повідомив, що російські офіційні особи досягли домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.

Українські Національні Новини

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