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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 3 листопада заявив, що українські війська знищили 278 літаків у порівнянні з втратою Радянським Союзом 119 літаків за 10 років війни в Афганістані. Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО) повідомило 7 листопада, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони, ймовірно, значно перевищують російські можливості з виробництва нових планерів.

У коментарі Economist представник ГУР України Вадим Скітбицький заявив, що російські сили використали понад вісімдесят відсотків своїх сучасних ракет у скоординованій кампанії для удару по українській інфраструктурі та що у російських військ залишилося лише 120 ракет «Іскандер».

Раніше ISW оцінювало, що росія вичерпала свій арсенал систем високоточної зброї у своїй кампанії проти української критичної інфраструктури. 7 листопада українські джерела повідомили, що українські посадовці та інженери можуть відновити подачу електроенергії до нормального рівня за кілька тижнів, якщо швидкість російських ударів по критичній інфраструктурі різко сповільниться.

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Скітбіцький також повідомив, що російські офіційні особи досягли домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.