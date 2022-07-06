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Оккупанты вывозят из захваченных территорий качественные медпрепараты: украинцам предлагают российские – Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. российские оккупанты вывозят из захваченных территорий Украины медицинские препараты хорошего качества и с доказательной базой. Украинским пациентам привозят непроверенные лекарства российского производства. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

Детали

"В частности, речь идет о препаратах из инсультных и инфарктных центров для тромболизиса. Оккупанты вывозят их в россию, вместо этого привозят российские препараты, которые нигде не проверены и нигде не используются, кроме как у них", – сказал Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что Минздрав постоянно ведет переговоры с международными организациями, чтобы препараты, поставляемые на захваченные территории, были сертифицированы в странах с жесткой регуляторной политикой.

Дополнение

Ляшко сообщал, что российская федерация ни разу не открыла гуманитарный коридор для того, чтобы украинская сторона могла ввезти лекарства на территории, где рашисты пытаются установить оккупационный режим.

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