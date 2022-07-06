Оккупанты вывозят из захваченных территорий качественные медпрепараты: украинцам предлагают российские – Минздрав

Детали

"В частности, речь идет о препаратах из инсультных и инфарктных центров для тромболизиса. Оккупанты вывозят их в россию, вместо этого привозят российские препараты, которые нигде не проверены и нигде не используются, кроме как у них", – сказал Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что Минздрав постоянно ведет переговоры с международными организациями, чтобы препараты, поставляемые на захваченные территории, были сертифицированы в странах с жесткой регуляторной политикой.

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Ляшко сообщал, что российская федерация ни разу не открыла гуманитарный коридор для того, чтобы украинская сторона могла ввезти лекарства на территории, где рашисты пытаются установить оккупационный режим.