Окупанти вивозять із захоплених територій якісні медпрепарати: українцям пропонують російські – МОЗ

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"Зокрема, мова йде про препарати з інсультних та інфарктних центрів для тромболізису. Окупанти вивозять їх до росії, натомість привозять російські препарати, які ніде не перевірені та ніде не використовуються, окрім як у них", – сказав Ляшко.

Водночас він наголосив, що МОЗ постійно веде переговори з міжнародними організаціями, щоб препарати, які вони постачають на захоплені території, були сертифіковані у країнах з жорсткою регуляторною політикою.

Доповнення

Ляшко повідомляв, що російська федерація жодного разу не відкрила гуманітарний коридор для того, щоб українська сторона могла завезти ліки на території, де рашисти намагаються встановити окупаційний режим.