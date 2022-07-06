Окупанти вивозять із захоплених територій якісні медпрепарати: українцям пропонують російські – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. російські окупанти вивозять із захоплених територій України медичні препарати гарної якості та з доказовою базою. Українським пацієнтам привозять неперевірені ліки російського виробництва. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає УНН.
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"Зокрема, мова йде про препарати з інсультних та інфарктних центрів для тромболізису. Окупанти вивозять їх до росії, натомість привозять російські препарати, які ніде не перевірені та ніде не використовуються, окрім як у них", – сказав Ляшко.
Водночас він наголосив, що МОЗ постійно веде переговори з міжнародними організаціями, щоб препарати, які вони постачають на захоплені території, були сертифіковані у країнах з жорсткою регуляторною політикою.
Доповнення
Ляшко повідомляв, що російська федерація жодного разу не відкрила гуманітарний коридор для того, щоб українська сторона могла завезти ліки на території, де рашисти намагаються встановити окупаційний режим.