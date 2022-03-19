Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ - разведка

Детали

Со слов самих "мобилизованных", как указывает разведка, российское командование использует их в качестве "живца". То есть, как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины.

Одно из таких подразделений, имевшее в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки подразделения, вернувшиеся в Херсонскую область, абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях, отмечают в ведомстве.

Дополнение

Как стало известно, на выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическим татуировкой.