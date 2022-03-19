Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские оккупанты активно "мобилизовывают" мужское население в ОРДЛО. Они используют мобилизованных как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Со слов самих "мобилизованных", как указывает разведка, российское командование использует их в качестве "живца". То есть, как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины.
Одно из таких подразделений, имевшее в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки подразделения, вернувшиеся в Херсонскую область, абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях, отмечают в ведомстве.
Дополнение
Как стало известно, на выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическим татуировкой.