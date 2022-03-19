Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти активно «мобілізовують» чоловіче населення в ОРДЛО. Вони використовують мобілізованих як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
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Зі слів самих «мобілізованих», як вказує розвідка, російське командування використовує їх як «живця». Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.
Один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 «мобілізованих» на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях, наголошують у відомстві.
Доповнення
Як стало відомо, на виїзді з Маріуполя російські окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичним татуюванням.