Оккупанты везут "зубы дракона" на Бердянское направление - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Захватчики завозят из россии на Бердянское направление через Новоазовск бетонные защитные сооружения для дополнительной обороны и до сих пор не отремонтированное оборудование, обезвреженное Сопротивлением в Мариуполе. Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
По словам Андрющенко, "живая сила" и грузовики с боекомплектами движутся на север Донецкой области, как непосредственно через Донецкую трассу, так и через Новоазовск.
Плохая логистика врага замедляет переброску резервов. Оккупанты оголяют другие участки фронта, чтобы усилить Авдеевское наступление.
Дополнение
В сентябре через Мариуполь в направлении Новоазовска Донецкой области зафиксировали перемещение более 20 грузовиков с личным составом врага.