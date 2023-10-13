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Оккупанты везут "зубы дракона" на Бердянское направление - Андрющенко

Оккупанты везут "зубы дракона" на Бердянское направление - Андрющенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Захватчики завозят из россии на Бердянское направление через Новоазовск бетонные защитные сооружения для дополнительной обороны и до сих пор не отремонтированное оборудование, обезвреженное Сопротивлением в Мариуполе. Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

По словам Андрющенко, "живая сила" и грузовики с боекомплектами движутся на север Донецкой области, как непосредственно через Донецкую трассу, так и через Новоазовск.

Плохая логистика врага замедляет переброску резервов. Оккупанты оголяют другие участки фронта, чтобы усилить Авдеевское наступление.

Дополнение

В сентябре через Мариуполь в направлении Новоазовска Донецкой области зафиксировали перемещение более 20 грузовиков с личным составом врага.

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