Окупанти везуть "зуби дракона" на Бердянській напрямок – Андрющенко

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За словами Андрющенка, "жива сила" та вантажівки з боєкомплектами рухаються на північ Донецької області, як безпосередньо через Донецьку трасу, так і через Новоазовськ.

Погана логістика ворога сповільнює перекидання резервів. Окупанти оголяють інші ділянки фронту, аби посилити Авдіївський наступ.

Доповнення

У вересні через Маріуполь в напрямку Новоазовська Донецької області зафіксували переміщення понад 20 вантажівок з особовим складом ворога.