Окупанти везуть "зуби дракона" на Бердянській напрямок – Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Загарбники завозять з росії на Бердянський напрямок через Новоазовськ бетонні захисні споруди для додаткової оборони і досі не відремонтоване обладнання, знешкоджене Спротивом в Маріуполі. Про це у Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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За словами Андрющенка, "жива сила" та вантажівки з боєкомплектами рухаються на північ Донецької області, як безпосередньо через Донецьку трасу, так і через Новоазовськ.
Погана логістика ворога сповільнює перекидання резервів. Окупанти оголяють інші ділянки фронту, аби посилити Авдіївський наступ.
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У вересні через Маріуполь в напрямку Новоазовська Донецької області зафіксували переміщення понад 20 вантажівок з особовим складом ворога.