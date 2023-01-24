Оккупанты массированно обстреляли пограничье Харьковской области: утром враг бил по Купянску

Детали

Отмечается, что сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информацию о масштабах разрушений и пострадавших пока уточняют.

Кроме этого, за прошедшие сутки оккупанты массированно обстреливали приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В частности, в Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. Сообщается, что также был ранен 52-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также в селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушено учебное заведение и дом культуры. В Гатищах Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Напомним

Российские оккупанты 22 января продолжали обстрел населенных пунктов Харьковской области, вечером нанесли ракетный удар, предварительно из ЗРК "С-300", по поселку Песочин.