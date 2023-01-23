Харківщина: ворог завдав ракетного удару по одному з селищ

Цитата

"Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок, - повідомив Синєгубов. - Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка".

За його словами, також "близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК "С-300", по смт Пісочин Харківського району". "Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

22 січня по обіді окупанти обстріляли територію Харківської області.