Ворог знову обстріляв Харківщину: є загибла. Завдали ударів і по кладовищу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні по обіді окупанти знову обстріляли територію Харківської області. Загинула жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Сьогодні біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок», - повідомив Синєгубов.
Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили.
Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані.
Нагадаємо
Вранці ворог також завдав удари по Харківщині. Одна людина загинула, є поранені, серед яких дитина.