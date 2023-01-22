Враг снова обстрелял Харьковскую область: есть погибшая. Нанесли удары и по кладбищу

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«Сегодня около 14:30 в селе Петровка Золочевской громады в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом», - сообщил Синегубов.

Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы.

Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии.

Напомним

Утром враг также нанес удары по Харьковской области. Один человек погиб, есть раненые, среди которых ребенок.