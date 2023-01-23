Харьковская область: враг нанес ракетный удар по одному из поселков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки продолжали обстрелы населенных пунктов Харьковской области, вечером нанесли ракетный удар, предварительно из ЗРК "С-300", по поселку Песочин. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм, передает УНН.
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"За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом, - сообщил Синегубов. - Ранения получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина".
По его словам, также "около 22:00 враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК "С-300", по пгт Песочин Харьковского района". "Разрушена хозяйственная постройка. Без пострадавших", - отметил Синегубов.
Дополнение
22 января после обеда оккупанты обстреляли территорию Харьковской области.