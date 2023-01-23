Харьковская область: враг нанес ракетный удар по одному из поселков

Цитата

"За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом, - сообщил Синегубов. - Ранения получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина".

По его словам, также "около 22:00 враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК "С-300", по пгт Песочин Харьковского района". "Разрушена хозяйственная постройка. Без пострадавших", - отметил Синегубов.

Дополнение

22 января после обеда оккупанты обстреляли территорию Харьковской области.