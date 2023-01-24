Окупанти масовано обстріляли прикордоння Харківщини: зранку ворог бив по Куп'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти вели масовані обстріли прикордонних населених пунктів у трьох районах Харківської області. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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Зазначається, що сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформацію про масштаби руйнування та постраждалих наразі уточнюють.
Окрім цього, протягом минулої доби окупанти масовано обстрілювали прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
Зокрема, у Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. Повідомляється, що також був поранений 52-річний чоловік, який був госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Також у селі Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У Гатищах Чугуївського району пошкоджені об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.
Нагадаємо
Російські окупанти 22 січня продовжували обстріл населених пунктів Харківської області, ввечері завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК "С-300", по селищу Пісочин.