Оккупанты ударили из минометов по Сумской области: зафиксировано два "прилета"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российские оккупационные войска сегодня утром обстреляли одну громаду в Сумской области. По предварительной информации, сведений о разрушениях и раненых нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"С 7 часов утра российские войска ударили из минометов по Зноб-Новгородской громаде, 2 прилета", - написал он в Telegram.
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Он добавил, что ночь в Сумской области прошла без обстрелов.
Дополнение
Оккупанты 26 раз обстреляли 2 громады в Сумской области 18 декабря. Под вражеский огонь попали территории Глуховской и Шалыгинской громад.
В течение 17 декабря враг обстрелял пограничья из разных видов вооружения. Всего было 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской громадам.