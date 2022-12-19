Окупанти вдарили з мінометів по Сумщині: зафіксовано два "прильоти"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вранці обстріляли одну громаду на Сумщині. За попередньою інформацією, відомостей про руйнування та поранених немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
Цитата
"З 7 години ранку російські війська ударили з мінометів по Зноб-Новгородській громаді, 2 прильоти", - написав віні в Telegram.
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Він додав, що ніч на Сумщині минула без обстрілів.
Доповнення
Окупанти 26 разів обстріляли 2 громади у Сумській області 18 грудня. Під ворожий вогонь потрапили території Глухівської та Шалигинської громад.
Протягом 17 грудня ворог обстріляв прикордоння із різних видів озброєння. Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах.