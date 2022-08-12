Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска, есть жертвы

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«Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации есть жертвы», - сообщил Гончаренко.

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12 августа, ночью российские военнослужащие нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Разрушения получили дома в частном секторе, предварительно, без пострадавших.