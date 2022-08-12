Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська, є жертви

Цитата

«Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією є жертви», - повідомив Гончаренко.

Доповнення

12 серпня, вночі російські військовослужбовці завдали 11 ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Руйнувань зазнали домівки у приватному секторі, попередньо, без постраждалих.