Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські загарбники вдарили по приватному сектору Краматорська. За попередньою інформацією є жертви. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує УНН.
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«Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією є жертви», - повідомив Гончаренко.
Доповнення
12 серпня, вночі російські військовослужбовці завдали 11 ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Руйнувань зазнали домівки у приватному секторі, попередньо, без постраждалих.